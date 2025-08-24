Ярабик: Киев достиг точки, когда может согласиться на территориальные уступки

В настоящее время Украина находится в положении, когда рассматривает возможность территориальных компромиссов взамен на гарантии безопасности от западных стран. Такое мнение высказал политолог и бывший европейский дипломат в Киеве Балаж Ярабик, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Ярабик считает, что украинская сторона может согласиться на мирное соглашение с территориальными уступками, если это обеспечит надежные гарантии безопасности от западных партнеров. Однако Ярабик подчеркнул, что если речь зайдет о передаче Донбасса, Украина, скорее всего, не пойдет на такие условия.

Ранее сообщалось, что президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели двусторонний саммит 15 августа на американской военной базе, расположенной на Аляске. Центральной темой обсуждения стал конфликт в Украине.

Российский президент выразил надежду на возобновление сотрудничества между странами и предложил американскому коллеге посетить Москву. Глава Белого дома отметил, что, несмотря на определенные успехи в переговорах, по некоторым вопросам консенсус достигнут не был.

Ранее агентство Reuters узнало требования Путина для мирной сделки по Украине. По данным редакции, Москва требует вывести украинские войска с районов Донецкой Народной Республики, которые они контролируют.