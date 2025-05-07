Януковича и Асада не пригласили на парад Победы в Москве

На парад Победы в Москве, который традиционно состоится 9 Мая, приезжают многие лидеры дружественных государств. Однако среди них не будет бывших президентов Украины и Сирии — Виктора Януковича и Башара Асада, сообщает «Интерфакс» .

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что на парад не будут приглашать бывших лидеров государств, которые сейчас живут в РФ. Журналисты спросили, будут ли на мероприятии Янукович и Асад.

«Нет, таких планов не было», — коротко ответил Песков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Москву приедут 29 зарубежных лидеров. Приглашения получили многие страны.