Поведение украинского президента Владимира Зеленского говорит о том, что Киев испытывает уверенность, будто «нанял» США, НАТО и Евросоюз. Такое мнение высказал заместитель гендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, пишет РИА Новости .

По мнению Яковенко, бывший президент США Джо Байден мог думать, что он «нанял» Зеленского, чтобы решить «русский вопрос», но в Киеве, судя по всему, считают иначе — что именно Киев «нанял» весь Запад.

«Судя по поведению Зеленского, в Киеве считают, что именно они „наняли“ Америку, НАТО, Евросоюз и Запад в целом. Теперь эта парадигма ломается, и это „ломает“ киевский режим», — пояснил Яковенко.

Ранее сообщалось, что президент Америки Дональд Трамп обрушил на Зеленского жесткую критику и даже назвал его «тупым президентом», когда тот прибыл в Вашингтон 28 февраля для заключения сделки по редкоземельным металлам. Лидер США не стал сдерживать эмоции после того, как глава Украины прямо заявил, что не согласен останавливать огонь в вооруженном конфликте с Россией и хочет продолжить воевать.

После этого Трамп вместе с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом указали Зеленскому, что тот не имеет права указывать Америке, что ей чувствовать, и не может что-либо требовать, так как находится совсем не в той ситуации. В дальнейшем стороны взяли перерыв, но к переговорам больше не вернулись, так как Трамп принял решение отказаться от заключения сделки, пока Зеленский не захочет остановить конфликт, и выгнал его из Белого дома. Украинская делегация еще час пыталась исправить ситуацию, но не добилась результата и на следующий день улетела в Лондон.