Кая Каллас: я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас

Во время беседы с прессой глава евродипломатии Кая Каллас неожиданно заговорила о своем увлечении чтением, высказав мнение, что это способствует ее интеллектуальному развитию, сообщает «Царьград» со ссылкой на агентство Reuters.

«Вы же знаете, список книг, которые я прочитала, довольно длинный. Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной», — заявила она.

Причиной для этого заявления послужил вопрос о ситуации в Сирии. Один из журналистов передал политику книгу, посвященную истории этого государства.

После этого Каллас решила поделиться своим интересом к исторической литературе и стремлением к самообразованию.

Однако весьма сомнительно, что чтение поможет Кае Каллас избавиться от русофобии и прекратить искажать исторические факты.

