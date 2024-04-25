Владимир Зеленский считает, что исход СВО устроит не всех

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что итогами конфликта с Россией будут довольны не все. Кроме того, лидер Украины также не исключил начало переговоров с РФ после швейцарского саммита, сообщает «Царьград» .

Свое видение на перспективы СВО Зеленский озвучил в интервью американскому телеканалу Fox News. Президент утверждает, что Украина победит в противостоянии с Россией, однако, по его словам, итоги конфликта могут устроить не всех.

«Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», — высказался Зеленский.

Тем временем российские войска взяли донецкую Новобахмутовку и начали штурмовать Соловьево. Сейчас украинские военные покидают территорию села, а сам населенный пункт превращается в «серую зону».