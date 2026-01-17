«Известия»: риски для европейской энергобезопасности возрастают

Запасы газа в хранилищах ЕС упали до минимума за четыре года

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), уровень заполнения подземных газовых хранилищ в Европейском союзе опустился до 53%, что является минимальным показателем с начала 2022 года, пишет газета «Известия» .

В них осталось примерно 53,9 миллиарда кубометров газа, что на 1,6 раза превышает средний темп расхода за последние пять лет. Ситуация усугубляется аномальными холодами: в январе 2026 года температура в Европе стремится к минимальным значениям за последние девять лет, что вынуждает страны активнее расходовать стратегические запасы.

Хотя текущих запасов, по мнению аналитиков, должно хватить до конца зимы, низкий уровень хранения повышает уязвимость системы к любым сбоям поставок или новым температурным рекордам. Это уже отражается на рынке: биржевые цены на газ впервые с октября 2025 года превысили 400 долларов за тысячу кубометров. Если ЕС завершит отопительный сезон с остатками значительно ниже нормы, это создаст напряженность в весенне-летний период закачки и может привести к сохранению высоких цен.

Эксперты предупреждают, что нестабильность и рост стоимости энергии в первую очередь ударят по энергоемким отраслям промышленности — химии, металлургии и производству удобрений, что может ускорить процесс переноса производственных мощностей за пределы Евросоюза.

