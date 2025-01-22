Израиль вводит уголовную ответственность за отрицание терактов 7 октября 2023 г

Кнессет (парламент) Израиля утвердил в окончательном чтении закон, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание нападения палестинских боевиков ХАМАС на еврейское государство, которое произошло 7 октября 2023 года, сообщает «Интерфакс» .

Как пишет издание The Times of Israel, нарушителям будет грозить до 5 лет лишения свободы. Согласно документу, наказание последует за публикацию материалов, отрицающих нападение, и попытку оправдать действия палестинской группировки, выражая боевикам симпатию или солидарность.

7 октября 2023 года в результате нападения палестинской военной группировки ХАМАС на Израиль погибли почти 1,2 тыс. человек, еще 250 были взяты в заложники.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал «сделать все» для освобождения россиянина Александра Труфанова, захваченного в заложники представителями радикального палестинского движения ХАМАС.