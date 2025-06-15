Израиль приостанавливает работу консульства в Петербурге

Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге объявило о временном прекращении работы с 16 июня., сообщает РБК .

Этот шаг совпал с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке, где продолжаются взаимные обстрелы между Израилем и Ираном.

«Консульские услуги в данный период оказываться не будут», — сообщили в дипломатическом представительстве, пообещав информировать о дальнейших решениях через официальные каналы.

Параллельно российские власти ужесточили меры предосторожности для граждан. Минэкономразвития официально рекомендовало туроператорам приостановить продажу путевок в обе конфликтующие страны, а россиянам — воздержаться от любых поездок в регион до стабилизации обстановки.

Авиасообщение с зоной конфликта также подверглось серьезным ограничениям. Росавиация ввела запрет на полеты российских авиакомпаний в Израиль и Иран, а также через их воздушное пространство до 26 июня 2025 года. Аналогичные ограничения распространяются на воздушные коридоры Ирака, тогда как Иордания уже возобновила пропуск гражданских лайнеров. Эти меры стали ответом на закрытие неба самими конфликтующими сторонами после первых взаимных ударов.



