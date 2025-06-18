Израиль применил «Железный луч» для отражения атак Ирана

сегодня в 03:33

Военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что Израиль уже несколько десятилетий является мировым лидером в разработке лазерных систем ПВО.

«Сейчас „Железный луч“ сбивает беспилотники и ракеты на ближнем подлете, примерно на расстоянии километра, прожигая боевую часть лазерным лучом», — пояснил специалист.

При этом эксперт обратил внимание на выявленные недостатки системы.

«Единственное, что уже выявилось, это не очень высокая техническая надежность при отсутствии квалифицированного обслуживания. Эта проблема, которая уже объективно выявилась при опытном использовании в различных конфликтах», — заявил Живов.

Что касается российских разработок в этой области, эксперт отметил их закрытый характер.

«В России разработка лазерных систем является секретной. Сейчас отрасль развивается на остатках советских компетенций, однако боевые системы, которые проходили бы апробацию, пока представлены не были», — добавил он.

Ранее в ночь на среду Иран дважды нанес ракетные удары по Израилю.