Израиль пригрозил скорым началом расширенной операции в секторе Газа

Израиль начнет расширенную военную операцию в секторе Газа, если сделка по освобождению израильских заложников в ближайшие дни не состоится, сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелерадиокомпанию Kan.

В материале говорится, что Израиль начнет операцию „Колесницы Гидеона“, если в ближайшие дни не будет достигнуто соглашение об освобождении заложников.

По словам источника, после начала этой операции «остановок уже не будет».

Ранее Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о успешной атаке гиперзвуковой баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.