Хуситы заявили о гиперзвуковом ударе по главному аэропорту Израиля

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Аэропорт Бен-Гурион прекратил работу на час после ракетной атаки

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о успешной атаке гиперзвуковой баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает «КоммерсантЪ» .

По заявлению представителя вооружённых сил повстанцев Яхьи Сариа, удар привёл к остановке работы воздушной гавани почти на 60 минут.

«Воздушная блокада аэропорта Лод (официальное название Бен-Гуриона) и морская блокада Израиля будут продолжены до прекращения агрессии и снятия осады Газы», — цитирует Сариа телеканал Al Masirah.

Ранее 4 мая была проведена первая атака хуситов по аэропорту Бен-Гуриона. 5 мая прозвучало объявление о планах полной воздушной блокады Израиля.

В ответ Израиль нанес удары по критической инфраструктуре Йемена.

Израиль пока не подтвердил информацию о повреждениях аэропорта. Ранее хуситы неоднократно заявляли о ракетных атаках по израильской территории, но факт применения гиперзвукового оружия требует независимого подтверждения.