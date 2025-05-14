Хуситы заявили о гиперзвуковом ударе по главному аэропорту Израиля
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о успешной атаке гиперзвуковой баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает «КоммерсантЪ».
По заявлению представителя вооружённых сил повстанцев Яхьи Сариа, удар привёл к остановке работы воздушной гавани почти на 60 минут.
«Воздушная блокада аэропорта Лод (официальное название Бен-Гуриона) и морская блокада Израиля будут продолжены до прекращения агрессии и снятия осады Газы», — цитирует Сариа телеканал Al Masirah.
Ранее 4 мая была проведена первая атака хуситов по аэропорту Бен-Гуриона. 5 мая прозвучало объявление о планах полной воздушной блокады Израиля.
В ответ Израиль нанес удары по критической инфраструктуре Йемена.
Израиль пока не подтвердил информацию о повреждениях аэропорта. Ранее хуситы неоднократно заявляли о ракетных атаках по израильской территории, но факт применения гиперзвукового оружия требует независимого подтверждения.