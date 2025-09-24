Израиль потребовал от Сирии демилитаризации части страны

Как сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, с Сирией ведутся переговоры.

При этом там отметили, что завершение переговоров зависит от обеспечения интересов Израиля, которые включают в себя в том числе «демилитаризацию юго-западной Сирии и гарантии безопасности друзов».

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал о «некотором прогрессе» во время встреч с новым правительством Сирии. Победа Тель-Авива в Ливане над «Хезболлах» открыла перед государством возможность для мирного существования с соседями с севера.