Израиль потребовал от Сирии демилитаризации части страны
Израиль добивается на переговорах с Сирией гарантий демилитаризации юго-западной части республики и обеспечения безопасности сирийских друзов, сообщает ТАСС.
Как сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, с Сирией ведутся переговоры.
При этом там отметили, что завершение переговоров зависит от обеспечения интересов Израиля, которые включают в себя в том числе «демилитаризацию юго-западной Сирии и гарантии безопасности друзов».
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал о «некотором прогрессе» во время встреч с новым правительством Сирии. Победа Тель-Авива в Ливане над «Хезболлах» открыла перед государством возможность для мирного существования с соседями с севера.