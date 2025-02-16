Израиль получил партию американских тяжелых авиабомб

Партия американских авиационных бомб МК-84 (масса каждой примерно 907 килограмм) прибыли в Израиль по морю из Соединенных Штатов. Их отгрузку произвели в порту Ашдода, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.

Доставка авиационных бомб МК-84 стала доступна после того, как президент США Дональд Трамп в конце января разрешил поставлять такое вооружение Израилю. Переданные американцами боеприпасы разместили в десятках грузовиков. После этого их перевезли на базы военно-воздушных сил ЦАХАЛ.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сказал, что передача боеприпасов МК-84 показывает, что между ними и США установился прочный союз. Политик поблагодарил Соединенные Штаты за поставку.

Ранее Исраэль Кац заявил, что война в секторе Газа возобновится с большей интенсивностью, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников.