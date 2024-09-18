Израиль отверг резолюцию ГА ООН и отказался покидать палестинские земли
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Израиль отверг резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, требующую покинуть палестинские территории, сообщает ТАСС.
МИД Израиля назвал решение организации «парадом глупости», а саму Генассамблею нарек «политическим театром». Страна отказалась выполнять условия резолюции.
В заявлении МИД еврейского государства отмечается, что решение ГА ООН «поощряет терроризм» и «вредит шансам на мир».
Также Израиль поблагодарил страны мира, которые выступили против резолюции.
Ранее движение «Хезболлах» возложило ответственность за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль. Власти еврейского государства заявили, что не причастны к кибератакам.