Израиль отверг резолюцию ГА ООН и отказался покидать палестинские земли

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МИД Израиля назвал решение организации «парадом глупости», а саму Генассамблею нарек «политическим театром». Страна отказалась выполнять условия резолюции.

В заявлении МИД еврейского государства отмечается, что решение ГА ООН «поощряет терроризм» и «вредит шансам на мир».

Также Израиль поблагодарил страны мира, которые выступили против резолюции.

Ранее движение «Хезболлах» возложило ответственность за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль. Власти еврейского государства заявили, что не причастны к кибератакам.