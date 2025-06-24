Израиль отразил новые ракетные удары Ирана

сегодня в 05:41

Системы ПВО Израиля успешно перехватили несколько ракет, выпущенных с иранской территории, сообщает ТАСС .

В официальном заявлении ЦАХАЛ подтвердил факт отражения атаки, однако подробности новой атаки остаются неразглашёнными.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи категорически опроверг заявления президента США Дональда Трампа о достижении перемирия.

Он подчеркнул, что Тегеран рассмотрит возможность прекращения ответных действий лишь после полного прекращения израильской агрессии, которую иранская сторона считает незаконной.

Американский лидер во вторник объявил о «вечном перемирии» и завершении «12-дневного конфликта» между двумя государствами.