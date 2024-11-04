Израиль мешает завозить гумпомощь в Газу

В секторе Газа вскоре может наступить голод. Такой риск возник потому, что Израиль ограничивает доставку еды и других типов грузов в регион, сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, жители Газы находятся в осаде ЦАХАЛ на протяжении почти 30 дней. До людей почти не доходят гуманитарные грузы.

Всего 971 грузовику с гумпомощью разрешили заехать в регион через контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом» с 1 по 27 октября, то есть, это около 36 автомобилей в день. До войны в регион каждый день въезжало 500 автомобилей с грузами первой необходимости.

Ранее представитель группировки ХАМАС Айман Шанаа заявил, что не видит смысла вести переговоры по обмену пленными до полного прекращения огня. Также там должны вывести израильские войска из региона.