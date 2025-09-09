сегодня в 16:40

Израиль атаковал «верхушку» ХАМАС во время обсуждения мирной сделки Трампа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала руководство ХАМАС в столице Катара во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленный источник в палестинском движении. По данным ряда СМИ, во время атаки погиб главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя.

МИД Катара осудил израильский удар по лидерам ХАМАС в Дохе, назвав его «преступным нападением» и «вопиющим нарушением всех международных законов и норм».

ЦАХАЛ косвенно подтверждал атаку на «верхушку» ХАМАС, но не упоминал, это произошло в катарской столице.

Агентство Reuters сообщало, что во время израильской атаки в Дохе прозвучало примерно 10 взрывов.