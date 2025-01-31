Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал планы США провести «небольшие» ядерные испытания. Эксперт считает, что ответом России может стать возобновление ядерных испытаний, сообщает Инфо24 .

Ранее стало известно, что США с целью проверки эффективности ядерного оружия этой весной намерены провести испытание с подземным подрывом небольшого количества плутония на полигоне в Неваде в рамках проекта Cygnus, который считается секретным.

По словам эксперта, американцы «изображают из себя дурака» и якобы тайком проводят свои «небольшие ядерные эксперименты», однако сейчас провести ядерные испытания незаметно практически невозможно, считает он.

«Мы точно знаем, когда и где вздрагивает земля», — отметил Баранец.

Он напомнил, что Россия остается участником договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), однако может «рано или поздно» выйти из него и возобновить свои исследования в сфере ядерного оружия в ответ на действия США.