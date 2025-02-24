Профайлер: следы печали и страха появились на лице Зеленского за время СВО

Профайлер Илья Анищенко проанализировал, как изменилось лицо лидера Украины Владимира Зеленского за три года спецоперации, сообщает Life.ru .

По словам специалиста по мимике и жестам, за это время Зеленский заметно изменился в лице — на нем появились явные следы гнева, печали и страха.

В первую очередь профайлер отметил, что у него снизился общий тонус лица из-за постоянного стресса под влиянием гормона кортизола.

По словам эксперта, глава киевского режима является типичным представителем истероидного психотипа — у него ярко выраженная мимика. Такие люди активно используют мимику, из-за чего все эмоции буквально отпечатываются на лице.

Анищенко отметил, что более глубокие морщины между бровей говорят о том, что Зеленский часто испытывает злость и гнев, морщины под глазами и вокруг рта свидетельствуют о печали, а мешки — о недосыпе.

«На лбу морщины стали более глубокими, что, скорее всего, связано со страхом. Это признаки сильного стресса, волнения и тревоги», — пояснил профайлер.