Изменился в лице: профайлер объяснил, какие эмоции испытывает Зеленский
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Профайлер Илья Анищенко проанализировал, как изменилось лицо лидера Украины Владимира Зеленского за три года спецоперации, сообщает Life.ru.
По словам специалиста по мимике и жестам, за это время Зеленский заметно изменился в лице — на нем появились явные следы гнева, печали и страха.
В первую очередь профайлер отметил, что у него снизился общий тонус лица из-за постоянного стресса под влиянием гормона кортизола.
По словам эксперта, глава киевского режима является типичным представителем истероидного психотипа — у него ярко выраженная мимика. Такие люди активно используют мимику, из-за чего все эмоции буквально отпечатываются на лице.
Анищенко отметил, что более глубокие морщины между бровей говорят о том, что Зеленский часто испытывает злость и гнев, морщины под глазами и вокруг рта свидетельствуют о печали, а мешки — о недосыпе.
«На лбу морщины стали более глубокими, что, скорее всего, связано со страхом. Это признаки сильного стресса, волнения и тревоги», — пояснил профайлер.