Из-за развивающейся ситуации в Конго СБ ООН проведет экстренное заседание

В связи с тем, как развивается ситуация в Демократической Республике Конго (ДРК), Совет Безопасности ООН (СБ ООН) намерен провести экстренное заседание, оно запланировано на 28 января, пишет ТАСС .

«Экстренное заседание СБ ООН по ДРК пройдет 28 января в 15:00 (23:00 по Москве — ред.)», — отметили в дипмиссии.

В восточной части ДРК разворачивается серьезный гуманитарный кризис. Двухмиллионный город Гома оказался в критическом положении из-за наступления повстанческой группировки «Движение 23 марта» («М23»). Боевики «М23», чьи передовые отряды расположились всего в 20 километрах от города, развернули активное наступление в последние три недели.

Ситуация в Гоме становится катастрофической: местные жители лишены базовой инфраструктуры — отключено электроснабжение, отсутствует водоснабжение и мобильная связь. Более того, город оказался отрезан от поставок продовольствия и товаров первой необходимости.

Совет Безопасности ООН уже провел одно заседание по данному вопросу 26 января и готовится к повторному совещанию. Председательствующий в январе Алжир координирует работу Совбеза в решении этого острого кризиса.

Ранее МИД РФ рекомендовал туристам из России отказаться от поездок в Конго из-за сложной ситуации внутри республики. Тем россиянам, что в настоящее время находятся в ДРК, также рекомендовали как можно скорее покинуть опасный район.