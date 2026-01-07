Подписанная 6 января во французском Париже декларация «коалиции желающих» о намерении отправить многосторонний военный контингент на Украину после окончания конфликта приблизила мир к третьей мировой войне. Этот документ сигнализирует о том, что мира не будет, а боестолкновения продолжатся, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Декларация ведет к еще большей конфронтации, а также настоящим угрозам для всех государств мира, не только ЕС. Документ — крупная политическая провокация. Ее цель — не допустить завершения кризиса любой ценой, считает он.

«И тем самым привести мир к третьей мировой войне, создав для этого все предпосылки», — добавил Медведчук.

6 января главы государств «коалиции желающих» подписали декларацию об отправке войск на Украину в случае подписания мирного соглашения. Благодаря документу, будет создана правовая база для отправки французских, британских солдат, и армий иных партнеров в соседнюю страну. Они будут «заниматься обеспечением безопасности неба и моря». Еще Великобритания и Франция собираются разместить военные базы на территории государства.

