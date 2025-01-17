«Из фунтов стерлингов танк не слепишь»: появятся ли британские базы на Украине
Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал планы британцев по возможному размещению военных баз на Украине, отметив, что военно-технического потенциала Лондона для этого недостаточно.
По словам эксперта, вкладывать в военный бюджет можно «хоть тонны фантиков», а вот технологических возможностей у Британии катастрофически не хватает.
«Но из фунтов стерлингов танк не слепишь, ракету не построишь», — отметил он в эфире радио Sputnik.
Для этого необходима научно-техническая и промышленная база, а также кадры, чего у Лондона сегодня нет, а для воссоздания военного потенциала Британии понадобится не одно десятилетие, считает Сивков.
Он добавил, что американские баллистические ракеты у Британии «давно не летают», бронетанковая техника устарела, а у новых кораблей множество недостатков.
Ранее сообщалось о том, что США строят базу для ядерного оружия на британской авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк.