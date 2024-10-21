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Запад предлагал Грузии начать против России войну и через несколько дней переместить боевые действия в леса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление грузинского политика Бидзины Иванишвили.

Иванишвили сослался на разговор с бывшим председателем правительства Грузии Ираклием Гарибашвили. При это политик не указал время и место встречи.

По его словам, экс-премьеру западным чиновником было предложено Тбилиси открыть боевые действия с Москвой и через 3-4 дня уйти в лес.

«Вас 3-4 млн. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем», — цитирует агентство слова Иванишвили.

Как отметил политик, после этого случая в Тбилиси стали противодействовать агрессивной политике иностранных государств.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик высказал мнение, что находящиеся в Грузии представители западных структур могут устроить в стране провокации и антиправительственные акции во время выборов.