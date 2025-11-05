сегодня в 18:12

Итальянского репортера уволили за сравнение конфликтов на Украине и в Газе

Итальянский журналист Габриэле Нунциати потерял работу в агентстве Agenzia Nova после своего вопроса на брифинге Европейской комиссии, должен ли Израиль компенсировать расходы на восстановление сектора Газа, сообщает издание Politico .

На брифинге Еврокомиссии 13 октября Нунциати задал вопрос о необходимости компенсации Израилем затрат на восстановление сектора Газа. Однако представитель ЕК уклонился от ответа.

По словам журналиста, после брифинга он получил несколько тревожных звонков от руководства, а 27 октября ему объявили о расторжении контракта.

Руководство Agenzia Nova официально подтвердило увольнение Нунциати. При этом было отмечено, что обсуждение на брифинге ЕК выявило «непонимание фундаментальных принципов международного права».

В свою очередь депутат от оппозиционной итальянской партии «Движение „5 звезд“» Анна Лаура Оррико раскритиковала решение руководства Agenzia Nova, назвав его «постыдным».

«Мы выражаем полную солидарность с Нунциати и поддерживаем всех, кто призывает к правде, прозрачности и уважению свободы прессы», — заявила Оррико итальянскому изданию Il Fatto Quotidiano.

Ранее в ООН призвали Израиль уважать запрет использовать голод как оружие. По мнению Международного суда ООН, Израиль обязан обеспечивать основные потребности палестинского населения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.