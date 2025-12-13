Решение Европейского союза о бессрочной блокировке российских суверенных активов нанесло серьезный удар по репутации Европы перед всем мировым сообществом. Такую оценку публикует итальянское издание l’AntiDiplomatico, сообщает РИА Новости .

«ЕС, игнорируя опасности этой эскалации, пересек красную линию в международном праве и государственном суверенитете», — указывается в материале.

По мнению автора статьи, своими действиями Брюссель наносит гораздо больший урон себе, чем России, отправляя четкий сигнал о ненадежности европейской финансовой системы.

«Доверие к евро и европейской финансовой системе, и без того шаткое, получает смертельный удар», — задается вопросом издание.

12 декабря страны ЕС приняли решение бессрочно заблокировать около 210 млрд евро российских средств. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что эти активы останутся замороженными, пока Москва полностью не выплатит репарации Киеву.

В ответ Центральный банк России подал иск против депозитария Euroclear, назвав планы ЕС незаконными.

