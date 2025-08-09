Российский посол в Италии Алексей Парамонов заявил, что антироссийские настроения итальянского руководства лишили Рим возможности стать площадкой для встречи президентов России и США.

В опубликованном в Telegram-канале заявлении дипломат подчеркнул, что Италия обладала всеми необходимыми условиями для проведения переговоров — развитой инфраструктурой, традиционно доброжелательным отношением населения к России и богатым опытом организации международных мероприятий.

По словам Парамонова, такой саммит мог бы вывести страну в число ключевых мировых дипломатических центров, однако политика правительства, выражающаяся в «поддержке Украины на 360 градусов» и отказе от диалога с Москвой, сделала эту возможность нереализуемой.

Дипломат особо отметил, что нынешний курс, унаследованный от администрации Драги и усиленный правительством Мелони, демонстрирует «политическую близорукость» и идеологизированный подход к международным отношениям.

Ранее сообщалось, что возможность проведения встречи в Риме обсуждалась в ходе телефонного разговора Дональда Трампа с Джорджей Мелони, однако впоследствии стороны остановились на Аляске как нейтральной территории.

Окончательные дата и место — 15 августа на Аляске — были подтверждены помощником президента РФ Юрием Ушаковым.