Италия отказала Киеву в разрешении бить по России

Италия по-прежнему разрешает Украине бить из дальнобойного оружия только на своей территории, заявил глава итальянского МИДа Антонио Таяни, его слова цитирует РБК .

«Наша позиция относительно применения Украиной оружия не меняется, оно может применяться только внутри украинской территории», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Рим планировал поставить Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы ПВО, но это решение было отсрочено.

В мировой прессе в понедельник была распространена информация о разрешении Вашингтона Украине наносить удары по территории России до 300 км тактическими ракетами ATACMC. Однако в Белом доме не подтвердили, но и не опровергли это предположение.