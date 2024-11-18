Италия отказала Киеву в разрешении бить по России
МИД Италии отказался менять позицию по ударам Украины вглубь РФ
Италия по-прежнему разрешает Украине бить из дальнобойного оружия только на своей территории, заявил глава итальянского МИДа Антонио Таяни, его слова цитирует РБК.
«Наша позиция относительно применения Украиной оружия не меняется, оно может применяться только внутри украинской территории», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что Рим планировал поставить Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы ПВО, но это решение было отсрочено.
В мировой прессе в понедельник была распространена информация о разрешении Вашингтона Украине наносить удары по территории России до 300 км тактическими ракетами ATACMC. Однако в Белом доме не подтвердили, но и не опровергли это предположение.