Италия не планирует участвовать в военной миссии на Украине

В ходе международной видеоконференции, организованной британским премьером Киром Стармером с участием лидеров примерно 25 западных государств, итальянское правительство заняло четкую позицию — Рим не будет участвовать в военной миссии на Украине, пишет ТАСС .

Пресс-служба премьер-министра Джорджи Мелони официально заявила об отказе Италии от любого участия в потенциальных наземных военных операциях на территории Украины. Несмотря на это решение, глава итальянского правительства подтвердила намерение Рима продолжать сотрудничество как с европейскими союзниками, так и с Соединенными Штатами Америки. Это взаимодействие будет направлено на разработку надежных и действенных механизмов обеспечения безопасности для Киева, не предполагающих прямого военного вмешательства итальянских сил.

Виртуальная конференция, организованная Стармером, предположительно сосредоточится на конкретизации планов «коалиции доброй воли» относительно размещения миротворческого контингента на украинской территории.

Великобритания и Франция ранее выступали с подобными инициативами, однако признали невозможность их реализации без американской поддержки.

Изначально премьер Италии выражала глубокое недоверие к концепции размещения войск из Европы на территории Украины. Рим считал возможным участие в миротворческой операции исключительно после завершения боевых действий, при обязательном мандате Организации Объединенных Наций и с привлечением более широкого международного представительства.

Ранее аналогичное решение высказала Финляндия. Эта страна, как и Италия, не планирует направлять своих миротворцев на Украину.