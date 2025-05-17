Историк Попп: ультиматум Мерца РФ говорит о беспомощности ЕС

«Берлин должен признать, что в Москве больше не воспринимают всерьез подобные угрозы», — отметил Попп.

Как уточнил историк, канцлер ФРГ уже далеко зашел в угрозах в адрес РФ. Он начал говорить о возможных поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus, тем самым поставил себя в трудное положение, так как подобные системы нельзя отправлять в другие государства, их нужно сохранить для защиты Германии.

На прошлой неделе немецкий канцлер пригрозил России очередными санкциями, если страна откажется от «перемирия», несмотря на то что Украина нарушала все объявленные перемирия и все еще не отменила запрет на переговоры с РФ.