сегодня в 23:14

Итальянскому профессору отменили лекцию о русофобии после жалоб украинцев

В Италии произошел резонансный случай отмены лекции профессора Анжело д’Орси «Русофобия, русофилия и правда», запланированной на 12 ноября в туринском культурном центре Polo del ’900, сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на издание L’AntiDiplomatico.

Решение было принято после жалоб украинской организации и вмешательства вице-президента Европарламента Пины Пичерно.

«После заявления некой украинской ассоциации, на сцену вышла небезызвестная Пина Пичерно (занимающая пост вице-президента Европарламента), которая попросила, а точнее, приказала мэру Турина отменить мероприятие», — написал профессор.

Ученый с 43-летним опытом преподавания, автор более 50 научных работ, назвал произошедшее недемократичной цензурой. Он подчеркнул, что аналогичные обвинения в «пропаганде» ранее приводили к отмене выступлений российских деятелей культуры в Италии.

Несмотря на отмену, лекция состоится в новом формате при поддержке коллег и общественных деятелей, включая политика Алессандро Ди Баттиста и актера Мони Овадия, что привлечет к событию значительно больше внимания, отметил д’Орси.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.