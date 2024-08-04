Источники в США и Израиле назвали дату ожидаемого удара

Иран может атаковать Израиль в ближайший понедельник, пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

«Три американских и израильских официальных лица сказали, что они ожидают, что Иран атакует Израиль уже в понедельник», — указано в сообщении портала Axios, на которое ссылается агентство.

Ранее вооружённые формирования «Хезболлы» нанесли массированный удар по израильским населённым пунктам, выпустив свыше 50 ракет.

Отмечается, что атака была произведена ракетами «Катюша».