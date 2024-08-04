Движение «Хезболлах» заявило о ракетной атаке на Израиль
«Хезболлах» обстрелял Израиль десятками ракет «Катюша»
Ливанское движение «Хезболлах» атаковало Израиль десятками ракет «Катюша», пишет РИА Новости.
«„Хезболлах“ обстрелял поселение Бейт-Гилель десятками ракет „Катюша“, — указано в публикации со ссылкой на заявление ливанского движения.
Ранее сообщалось, что Израиль активировал систему ПВО «Железный купол», отражая атаку с территории Ливана.
«Хезболлах» выпустил по северной части Израиля порядка 50 ракет.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.