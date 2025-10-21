Источники в ЕС: Украина исчерпает финансовые резервы к апрелю 2026 года
El País: Киеву хватит средств только до конца первого квартала 2026 года
Согласно информации испанской газеты El País со ссылкой на источники в Европейском союзе, Украина столкнется с исчерпанием финансовых резервов к апрелю 2026 года
Публикация указывает, что серьезные бюджетные проблемы Киева побудили Европейскую комиссию активизировать рассмотрение вопроса о разблокировании 140 миллиардов евро замороженных российских активов.
На 23 октября запланировано рассмотрение проекта «репарационного кредита» соответствующего размера, однако инициатива встречает сопротивление ряда стран-членов ЕС.
Ранее сообщалось, что европейские государства работают в условиях ограниченных бюджетных возможностей, что осложняет поиск альтернативных источников финансирования для Украины.