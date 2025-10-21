Источники в ЕС: Украина исчерпает финансовые резервы к апрелю 2026 года

сегодня в 23:08

El País: Киеву хватит средств только до конца первого квартала 2026 года

Согласно информации испанской газеты El País со ссылкой на источники в Европейском союзе, Украина столкнется с исчерпанием финансовых резервов к апрелю 2026 года