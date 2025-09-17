Bloomberg: ЕС может принять решение по замороженным активам РФ в конце октября

Европейские министры финансов могут обсудить тему использования российских замороженных активов для поддержки Украины 19–20 сентября, а принять решение по этому вопросу — 23–24 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, ЕС поднимает эту тему на фоне призывов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «срочно найти новый способ финансирования военной кампании Украины». Также сказывается давление Вашингтона, который призывает Европу активнее использовать доходы от замороженных российских активов.

ЕС опасается, что если не согласится на это условие, то США могут отказаться от поддержки Украины. Тогда полностью финансировать Киев придется самому Евросоюзу и, в частности Германии, его крупнейшую экономику.

Решение об использовании замороженных активов может быть выработано к саммиту лидеров стран блока 23–24 октября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия просто так не оставит изъятие своих активов. Он отметил, что этот процесс спровоцирует ответные действия со стороны Москвы.