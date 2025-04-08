Исследование показало рост негатива в Польше с начала конфликта

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Отношение поляков к украинцам ухудшилось до рекордного уровня

Образ украинцев в польском цифровом пространстве достиг максимально отрицательных показателей с 2022 года, сообщает газета «Известия» .

Согласно данным TVP Info, в марте 2024 года охват негативного контента об украинцах составил 325 миллионов упоминаний, что свидетельствует о значительном ухудшении восприятия.

Этому способствует социально-экономическая нагрузка из-за потока беженцев, обеспокоенность ростом преступности с участием мигрантов, использование системы социальной помощи, конкуренция на рынке труда

Большинство комментариев поляков содержат требования прекратить поддержку Украины. Эти настроения формируются на фоне продолжающихся протестов польских фермеров против украинского импорта сельхозпродукции.

Ранее польский политик негативно отозвался о Зеленском.