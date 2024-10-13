«Испанский стыд»: Захарова иронично прокомментировала ролик МИД Испании

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на видеоролик, который опубликовал МИД Испании. В своем Telegram-канале она иронично отозвалась об увиденных кадрах.

«Наконец все узнали, что означает выражение „испанский стыд“, — написала дипломат.

В субботу испанское Министерство иностранных дел опубликовало видео, приуроченное к празднованию Дня Испании. Ролик начинается с кадров, на которых москвичи прогуливаются у входа в парк имени Максима Горького.

Ранее официальный представитель МИД РФ говорила, что украинские солдаты ведут себя в Курской области, как немецко-фашистские оккупанты. Они силой вывозят людей, которые не успели эвакуироваться.