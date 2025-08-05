«Ищет место для размещения ракет»: Трамп забрался на крышу Белого дома
Дональд Трамп пообщался с журналистами с крыши Белого дома
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп шуткой ответил на вопрос журналистов, зачем он забрался на крышу Белого дома, где ведутся строительные работы, сообщает SHOT.
На опубликованных кадрах видно, как американский лидер в сопровождении охраны вышел на крышу Белого дома и поприветствовал граждан.
«Мистер президент, что вы там делаете?» — спросили журналисты главу Белого дома.
Трамп в шутку ответил, что находится в поисках подходящего места для размещения американских ракет.
Ранее экс-посол Франции в РФ Сильви Берманн заявила, что президент США Дональд Трамп своим решением сократить отведенный России срок на достижение договоренностей с Украиной сам загнал себя в ловушку.