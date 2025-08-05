«Ищет место для размещения ракет»: Трамп забрался на крышу Белого дома

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Дональд Трамп пообщался с журналистами с крыши Белого дома

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп шуткой ответил на вопрос журналистов, зачем он забрался на крышу Белого дома, где ведутся строительные работы, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как американский лидер в сопровождении охраны вышел на крышу Белого дома и поприветствовал граждан.

«Мистер президент, что вы там делаете?» — спросили журналисты главу Белого дома.

Трамп в шутку ответил, что находится в поисках подходящего места для размещения американских ракет.

Ранее экс-посол Франции в РФ Сильви Берманн заявила, что президент США Дональд Трамп своим решением сократить отведенный России срок на достижение договоренностей с Украиной сам загнал себя в ловушку.