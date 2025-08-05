Экс-посол Франции: Трамп загнал себя в ловушку ультиматумом по Украине

Экс-посол Франции в России Сильви Берманн заявила, что президент США Дональд Трамп своим решением сократить отведенный России срок на достижение договоренностей с Украиной сам загнал себя в ловушку, сообщает RT .

«Он загнал себя в ловушку, установив новый, более короткий срок урегулирования», — заявила она в эфире телеканала LCI.

По ее словам, теперь глава Белого дома вынужден искать способ «сохранить лицо».

Трамп заявлял о готовности рассмотреть жесткие меры, включая 100% пошлины для России и ее партнеров, если в течение 10 дней (срок был сокращен с 50 дней) не будет прогресса в урегулировании украинского кризиса. При этом сам президент скептически оценил целесообразность 500%-ных тарифов, назвав их «бессмысленными».

Полковник запаса ВС РФ Евгений Рушанский заявил накануне, что президент США Дональд Трамп накануне истечения срока ультиматума России сделает еще одно заявление.

Как отметил эксперт, ожидать новой политической манипуляции от лидера Америки можно уже в ближайшие 2-3 дня. Также, по мнению полковника, Трамп будет говорить о том, что США ждет ответного шага от России.