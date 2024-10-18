Ирландия не будет вступать в НАТО

Дублин не намерен присоединяться к Североатлантическому альянсу, традиционно придерживаясь политики военного нейтралитета, сообщили газете «Известия» в МИД Ирландии.

«Ирландия не входит в состав НАТО и не планирует вступать в эту организацию. Политика военного нейтралитета Ирландии уже давно стала важным направлением нашей независимой внешней политики, — заявили во внешнеполитическом ведомстве республики.

В министерстве напомнили, что смена правительств не влияет на участие страны в военных или оборонных союзах или соглашениях о взаимной обороне.

В тоже время Дублин рассматривает усиление собственной безопасности из-за происходящий событий в мире, отметили в ведомстве.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина может отказаться от планов участия в НАТО, если Киев будет обладать ядерным оружием.