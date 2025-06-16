Иранские удары по Израилю: число жертв возросло до 16

Число погибших в результате массированного ракетного удара Ирана по Израилю достигло 16 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на The Jerusalem Post.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших после попадания как минимум трех ракет в район Тель-Авива.

Атака сопровождалась масштабными перебоями электроснабжения в центральных районах страны. По данным иранского агентства Fars, ракетным обстрелам подверглась электростанция в Хайфе, что привело к отключениям электричества. Взрывы были зафиксированы на обширной территории — от восточных окраин Тель-Авива до западных пригородов Иерусалима, включая зону международного аэропорта Бен-Гурион.

Иранские источники называют эти удары ответом на предыдущие атаки Израиля по ядерным объектам Ирана. В настоящее время спасательные службы продолжают работу на местах попадания ракет, а больницы переведены на резервные источники питания.