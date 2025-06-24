Иранские ракеты вновь атаковали Израиль

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Армия Израиля зафиксировала новый запуск ракет с иранской территории. Взрывы были слышны в различных районах страны, включая Тель-Авив. Иранский телеканал Quds опубликовал видео с изображением ракет в небе над Израилем.

Согласно сообщениям местных СМИ, один из снарядов поразил многоэтажный жилой дом в Беэр-Шеве, это подтверждается опубликованными в соцсетях кадрами разрушений.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутых мирных договоренностях между Ираном и Израилем, и предупредил о последствиях их нарушений.