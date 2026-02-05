Иран жестко отомстил США за беспредел с захватом танкеров

сегодня в 18:45

Иран задержал 2 танкера в Персидском заливе за контрабанду топлива

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал рядом с островом Фарси в Персидском заливе два танкера. Их подозревают в контрабанде топлива, сообщает Life.ru со ссылкой на информационное агентство Tasnim.

Корабли занимались контрабандой на протяжении нескольких месяцев. Их идентифицировали и перехватили вооруженные силы Ирана.

На танкерах перевозили более 1 млн литров топлива. 15 членов экипажа были задержаны.

До этого КСИР предпринял попытку захватить американский танкер. Он шел в Ормузском проливе.

От экипажа по радио потребовали остановиться, однако танкер не сделал это. Через некоторое время на горизонте заметили военный корабль Соединенных Штатов. Он взял танкер под защиту.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.