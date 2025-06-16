Иран заявляет о прорыве ПВО Израиля с помощью «инновационных методов»

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Корпус стражей Исламской революции (КСИР) утверждает, что в ходе последней ракетной атаки применил новые технологии, которые «заставили израильскую систему ПВО поражать собственные объекты», сообщает РИА Новости .

В Тегеране заявили, что эти методы позволили преодолеть противоракетную оборону противника.

«Многоуровневые системы обороны противника были приведены в беспорядок, до такой степени, что их собственные системы обороны были нацелены друг на друга», — сообщили КСИР. Подробности технологии не приводятся.

Ранее израильские источники сообщали о попадании четырех баллистических ракет, но не подтверждали информацию о «дружественном огне» систем ПВО.

В ЦАХАЛе пока не прокомментировали заявления Ирана.