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Иран сообщает о 224 погибших после израильских ударов

По данным иранского министерства здравоохранения, число жертв израильских авиаударов с начала обострения конфликта достигло 224 человек, сообщает РИА Новости .

Как передает агентство AFP, среди погибших есть гражданские лица, включая женщин и детей, что может спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности в регионе.

Впервые за последние годы конфликт между двумя государствами перешел в фазу прямых авиаударов по территории Ирана.

По данным источников в Пентагоне, Израиль использовал современные системы преодоления ПВО, что позволило нанести удары по стратегически важным объектам.