Иранский аятолла Хаменеи переведен в безопасное место

По данным телеканала Iran International, верховный лидер Ирана Али Хаменеи был экстренно эвакуирован в засекреченный подземный комплекс вблизи афганской границы, сообщает РИА Новости .

Информированные источники связывают это решение с резкой эскалацией конфликта с Израилем и возросшей угрозой точечных ударов по иранскому руководству.

Операция по передислокации проведена в условиях строжайшей секретности в ночное время. Бункерный комплекс, куда доставлен духовный лидер, обладает автономными системами жизнеобеспечения и рассчитан на длительное пребывание. Маршрут следования включал несколько этапов с применением специальных средств маскировки.

Эксперты отмечают беспрецедентные меры безопасности вокруг верховного лидера в последние трое суток, включая внезапную отмену всех запланированных публичных мероприятий. Анонимный источник в Корпусе стражей исламской революции подтвердил, что подобные действия соответствуют стандартному протоколу при угрозе «обезглавливающего удара». Параллельно усилена охрана других ключевых фигур иранского политического и военного руководства.