Иран собирается защищать собственные интересы на фоне вероятных санкций США

Вероятные американские санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана на фоне сотрудничества с РФ не подорвут решимость Тегерана в защите собственных интересов. Однако ограничительные меры наносят стране ущерб, рассказал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что Вашингтон угрожал Тегерану санкциями за работу с Москвой. Однако против Ирана и так регулярно вводят пакеты экономических ограничений. Санкции наносят государству вред, но не подорвут решимость защищать права и интересы.

По словам Багаи, угрозы ввести санкции в отношении Ирана из-за сотрудничества с РФ находятся в одном ряду с угрозами, которые Соединенные Штаты осуществляют и в отношении иных государств.

До этого президент США Дональд Трамп говорил, что США в законопроекте об ужесточении санкций против РФ могут добавить и запрет на совместную работу с Ираном.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сказал, что «сокрушительный» законопроект о санкциях против РФ ожидает одобрения в Конгрессе США. Чиновник призвал европейских союзников принять «более агрессивную» позицию против Москвы и начать реализовывать планы по применению заблокированных активов России для передачи Украине.

