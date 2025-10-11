Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы

Иран прекратил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и отложил выполнение соглашения с ним, заключенное в Египте. С таким заявлением выступил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, сообщает РИА Новости .

«Действие каирского соглашения в настоящее время приостановлено, и мы прекратили сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы», — отметил он.

По его словам, любой запрос со стороны МАГАТЭ о продолжении взаимодействия сначала будет рассмотрен Высшим советом национальной безопасности Ирана (ВСНБ).

Ранее генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла резолюцию по ядерной безопасности на Украине, которую делегация от РФ назвала антироссийской. Как сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, ключевым итогом голосования стало рекордное число воздержавшихся — 46 стран, включая Венгрию (государство-член ЕС) и США.

