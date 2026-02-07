Иран поставил на место Запад за попытку провести переговоры по ракетам

Ракетную программу Ирана не планируют обсуждать ни в данный момент, ни в дальнейшем. Причина в безопасности страны, рассказал министр иностранных дел государства Аббас Арагчи в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, сообщает ТАСС.