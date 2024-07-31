Иран отреагировал на удары ЦАХАЛ по Ливану
Тегеран обратился в ООН после атак Израиля на Бейрут
Иран обратился в ООН после атак Израиля на Бейрут с требованием осудить агрессию, пишет ТАСС.
«Иран направил в СБ ООН письмо с требованием привлечь Израиль к ответственности за удар по Бейруту» — указано в публикации агентства со ссылкой на постпредство Тегерана в организации.
Ранее израильские истребители выпустили четыре ракеты по пригороду Бейрута.
В результате атаки погибли три человека, из них два ребенка. Ранены более 70 мирных жителей.
Израиль заявил, что целью удар а был один командиров движения «Хезболла» Фуад Шукр, который якобы был ликвидирован.