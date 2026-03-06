Иран отложил назначение преемника Хаменеи из-за угроз безопасности
Власти Ирана приняли решение отложить объявление преемника верховного лидера аятоллы Али Хаменеи по соображениям безопасности, сообщает Интерфакс.
По данным СМИ, главным претендентом на этот пост считается сын Хаменеи — Моджтаба. Однако после того, как его имя стало фигурировать в публичном пространстве, опасения за его безопасность резко возросли.
Ситуацию усугубляет заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца, сделанное в среду. Он заявил, что любой лидер, назначенный Ираном на смену Хаменеи, станет целью для уничтожения.
Ранее экономист Михаил Хазин заявил, что возможный преемник верховного лидера Ирана вряд ли согласится на переговоры после гибели семьи.
